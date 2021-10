Leonardo: «Vi racconto il mio rapporto con Berlusconi»

Leonardo ha parlato in diretta sul palco del Festival dello Sport. Le parole dell’ex Milan, ora direttore sportivo del PSG

Il Festival dello Sport, quest’oggi, ha avuto il direttore sportivo del Psg Leonardo tra i suoi ospiti. Ecco le sue dichiarazioni:

«Per 13 anni sono stato nel cuore del Milan, ero visto come allenatore della società. Il passato non cambiava, così come il rapporto con i giocatori. Forse in quel momento eravamo incompatibili, ma per lui non era un momento facile. Sapevo quanto potesse essere difficile la sua vita oltre al Milan. Io ho capito quel momento e oggi, guardandolo a distanza di anni, lo capisco ancora meglio. Quello che ha fatto lui è stata una cosa talmente enorme che è normale avere sentimenti contrastanti. Rispetto il passato e penso lo faccia anche lui. Forse in quel momento sono stato testardo, ma pensavo che per il Milan quelle decisioni fossero le migliori in quel determinato momento».