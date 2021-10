Leonardo: «Galliani? Ha una visione completa di tutto»

Leonardo ha parlato in diretta sul palco del Festival dello Sport. Le parole dell’ex Milan, ora direttore sportivo del PSG

Il Festival dello Sport, quest’oggi, ha avuto il direttore sportivo del Psg Leonardo tra i suoi ospiti. Ecco le sue dichiarazioni:

«Lì sono stato molto tempo, sono stato me stesso a differenza di altre parti. Difficile scollegare Berlusconi da Galliani, di cui ho una stima incredibile. Penso che lui possa fare tutto, così che abbia una visione completa di tutto. Oggi mi ritrovo in situazioni in cui mi tornano in mente gli anni a stretto contatto con lui. Lo ammiro tanto, per me è stato come un professore all’Università Milan».

