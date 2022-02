ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao fa impazzire Vieri: «Impressionante, non sai mai dove va. E quando lo capisci…». Così l’ex bomber sul portoghese

Bobo Vieri spende parole di stima per Leao nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

LEAO – «Ho un debole per lui: giocava poco, ma avevo già visto qualcosa di speciale. Dico Leao perché ha anzitutto il dono dell’imprevedibilità e un derby si vince anche grazie a un episodio. Lui può giocare pure centravanti, perché sa venire incontro e poi andare sul “lungo”, in profondità, ma fa più male se arriva da dietro, non per forza da sinistra. Ha una velocità impressionante e dunque è difficilissimo da leggere e da marcare: come fai a prendergli le misure se non sai mai dov’è, dove va, e non fa quasi mai la stessa giocata? Quando lo hai capito, non lo prendi più: gli lasci cinque metri ed è già in porta, ne può fare cinquanta in pochi secondi e vederlo correre è una bellezza. Come a Lautaro, anche a lui manca ancora continuità: ha anche fisico, tecnica, non è male di testa, insomma ha tutto per fare 15-20 gol, però è ancora un po’ indietro, anche se adesso mi sembra un po’ più cattivo vicino alla porta. Mi aspetto che quest’anno esploda definitivamente: non è più il ragazzo appena arrivato al Milan, un investimento per il futuro, deve fare la differenza in tutte le partite. E un derby vale per dieci partite».