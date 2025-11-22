Leao talismano derby? Il portoghese a caccia di un record personale nella stracittadina di domani contro i nerazzurri

Leao, il portoghese vuole raggiungere un proprio record personale domani nel derby di San Siro contro l’Inter: il dato Opta

Rafael Leão si conferma uno dei protagonisti assoluti del Derby della Madonnina. Il fantasista portoghese ha preso parte a ben sette gol contro l’Inter in 20 sfide disputate tra tutte le competizioni, totalizzando tre reti e quattro assist.

Soltanto contro Lazio e Roma (entrambe a quota otto) Leão è stato coinvolto in più gol in carriera con il Milan, confermando il suo status di specialista nelle sfide di cartello (a quota sette anche contro altre quattro formazioni).

Inoltre, Leão è a caccia di un record personale: nell’ultima gara contro i nerazzurri (la rete di Reijnders nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso 23 aprile), ha fornito un passaggio vincente. Se dovesse partecipare a un gol anche domani sera, il portoghese prenderebbe parte a una marcatura contro l’Inter in due match consecutivi per la prima volta in carriera. Un obiettivo che lo motiverà ulteriormente nel Derby. Lo riporta Opta.

