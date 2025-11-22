Leao talismano derby? Il portoghese a caccia di un record personale nella stracittadina di domani contro i nerazzurri

Connect with us

Leao

Leao, il portoghese vuole raggiungere un proprio record personale domani nel derby di San Siro contro l’Inter: il dato Opta

Rafael Leão si conferma uno dei protagonisti assoluti del Derby della Madonnina. Il fantasista portoghese ha preso parte a ben sette gol contro l’Inter in 20 sfide disputate tra tutte le competizioni, totalizzando tre reti e quattro assist.

Soltanto contro Lazio e Roma (entrambe a quota otto) Leão è stato coinvolto in più gol in carriera con il Milan, confermando il suo status di specialista nelle sfide di cartello (a quota sette anche contro altre quattro formazioni).

Inoltre, Leão è a caccia di un record personale: nell’ultima gara contro i nerazzurri (la rete di Reijnders nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso 23 aprile), ha fornito un passaggio vincente. Se dovesse partecipare a un gol anche domani sera, il portoghese prenderebbe parte a una marcatura contro l’Inter in due match consecutivi per la prima volta in carriera. Un obiettivo che lo motiverà ulteriormente nel Derby. Lo riporta Opta.

Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l'Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
