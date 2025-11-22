Leao alla Ibrahimovic nel derby: Allegri catechizza il portoghese pronto ad una gara da ricordare

Leao, Allegri gli chiede una prestazione alla Zlatan Ibrahimovic nel derby di domani sera tra Inter e Milan: portoghese pronto

Il Derby della Madonnina di domani sera (ore 20:45) a San Siro è carico di significati: il Milan cerca il sorpasso, l’Inter la fuga. Come riportato da Calciomercato.com, Chivu ritrova Thuram al fianco di Lautaro Martinez, mentre Allegri risponde con la “strana coppia” composta da Pulisic-Leão.

Per la prima volta in stagione, i due talenti formeranno un tandem d’attacco ricco di imprevedibilità, con il Diavolo schierato senza la tradizionale prima punta fisica di riferimento.

Leao come Ibrahimovic: la trasformazione

Allegri evoca i fasti del passato. Precisamente 13 anni fa (14 novembre 2010), un rigore di Ibrahimovic decise il Derby, spingendo il Milan verso lo Scudetto. Ora, Max chiede a Rafael Leão di seguire l’esempio dello svedese: essere decisivo nei match di cartello.

Allegri pone l’accento sul cambiamento di mentalità richiesto al suo numero 10:

PAROLE – «A Leão chiedo di fare l’Ibrahimovic? Piano piano sta capendo che l’attaccante viene valutato per i gol che fa, è un segnale di crescita».

L’obiettivo di Max è un giocatore più completo e ambizioso, con meno ricami e più verticalità. Lo stesso Leão ha confermato (a CBS Golazo): «La differenza la si realizza con i gol e non solamente con i dribbling. Allegri ha trasformato la mia mentalità avvicinandomi alla possibilità di realizzare di più»**.

L’importanza delle statistiche di Zlatan

La presenza di Ibrahimovic ieri a Milanello è servita come carica emotiva per la squadra e per Leão, che nello svedese ha sempre avuto un riferimento.

Allegri vuole che il portoghese imiti Zlatan anche nelle statistiche che finora hanno penalizzato Leão (6 derby vinti, 3 gol): Ibrahimovic ha timbrato 10 volte il cartellino nei Derby ed è sempre stato un giocatore in grado di spostare gli equilibri di questa sfida così speciale.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.