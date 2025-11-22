Connect with us

News

Leao alla Ibrahimovic nel derby: Allegri catechizza il portoghese pronto ad una gara da ricordare

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Allegri ritrova il suo pupillo a Milanello? Occasione tra gennaio e giugno. La situazione

News

Udinese Bologna 0-3: Italiano in testa alla classifica. Pareggio spettacolare tra Cagliari e Genoa. Il resoconto dei match

News Settore giovanile

Fiorentina Milan Primavera 1-1: ottimo punto per i rossoneri di Renna. Il resoconto del match

News

Gabbia e Bartesaghi incrociano Dimarco e Pio Esposito: sfida nella sfida nella stracittadina di San Siro

News

Leao alla Ibrahimovic nel derby: Allegri catechizza il portoghese pronto ad una gara da ricordare

Milan news 24

Published

17 minuti ago

on

By

Leao

Leao, Allegri gli chiede una prestazione alla Zlatan Ibrahimovic nel derby di domani sera tra Inter e Milan: portoghese pronto

Il Derby della Madonnina di domani sera (ore 20:45) a San Siro è carico di significati: il Milan cerca il sorpasso, l’Inter la fuga. Come riportato da Calciomercato.com, Chivu ritrova Thuram al fianco di Lautaro Martinez, mentre Allegri risponde con la “strana coppia” composta da Pulisic-Leão.

Per la prima volta in stagione, i due talenti formeranno un tandem d’attacco ricco di imprevedibilità, con il Diavolo schierato senza la tradizionale prima punta fisica di riferimento.

Leao come Ibrahimovic: la trasformazione

Allegri evoca i fasti del passato. Precisamente 13 anni fa (14 novembre 2010), un rigore di Ibrahimovic decise il Derby, spingendo il Milan verso lo Scudetto. Ora, Max chiede a Rafael Leão di seguire l’esempio dello svedese: essere decisivo nei match di cartello.

Allegri pone l’accento sul cambiamento di mentalità richiesto al suo numero 10:

PAROLE – «A Leão chiedo di fare l’Ibrahimovic? Piano piano sta capendo che l’attaccante viene valutato per i gol che fa, è un segnale di crescita».

L’obiettivo di Max è un giocatore più completo e ambizioso, con meno ricami e più verticalità. Lo stesso Leão ha confermato (a CBS Golazo): «La differenza la si realizza con i gol e non solamente con i dribbling. Allegri ha trasformato la mia mentalità avvicinandomi alla possibilità di realizzare di più»**.

L’importanza delle statistiche di Zlatan

La presenza di Ibrahimovic ieri a Milanello è servita come carica emotiva per la squadra e per Leão, che nello svedese ha sempre avuto un riferimento.

Allegri vuole che il portoghese imiti Zlatan anche nelle statistiche che finora hanno penalizzato Leão (6 derby vinti, 3 gol): Ibrahimovic ha timbrato 10 volte il cartellino nei Derby ed è sempre stato un giocatore in grado di spostare gli equilibri di questa sfida così speciale.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.