Derby dei fondi USA: Calcio e Finanza confronta gli investimenti Oaktree e RedBird. Differenza abissale tra i due club

Derby dei fondi USA: confronto importante tra gli investimenti di RedBird nel Milan e quelli di Oaktree nell’Inter

A pochi giorni dal Derby di Milano, l’analisi di Calcio e Finanza mette a confronto il reale impatto economico delle due proprietà “Made in USA”, il fondo Oaktree (Inter) e il fondo RedBird (Milan).

La differenza nell’investimento totale è notevole, riflettendo le diverse modalità di acquisizione e le priorità strategiche dei fondi:

Oaktree (Inter): €324 milioni

L’investimento di Oaktree è legato principalmente al prestito concesso alla famiglia Zhang e ai successivi versamenti per la gestione sportiva nerazzurra:

  • Prestito verso la famiglia Zhang: €275 mln
  • Versamento per la gestione 24/25: €44 mln
  • Versamento per la gestione 25/26: €5 mln
  • TOTALE: €324 milioni

RedBird (Milan): €825 milioni

L’investimento di RedBird, guidato da Gerry Cardinale, è più che doppio e include l’acquisto, il rifinanziamento del debito e il progetto infrastrutturale:

  • Acquisto Club con fondi propri: €600 mln
  • Rifinanziamento vendor loan (Elliott): €170 mln
  • Progetto stadio San Donato: €55 mln
  • TOTALE: €825 milioni

RedBird ha investito finora più del doppio rispetto a Oaktree nel club di Via Aldo Rossi.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

