Derby dei fondi USA: Calcio e Finanza confronta gli investimenti Oaktree e RedBird. Differenza abissale tra i due club
Derby dei fondi USA: confronto importante tra gli investimenti di RedBird nel Milan e quelli di Oaktree nell’Inter
A pochi giorni dal Derby di Milano, l’analisi di Calcio e Finanza mette a confronto il reale impatto economico delle due proprietà “Made in USA”, il fondo Oaktree (Inter) e il fondo RedBird (Milan).
La differenza nell’investimento totale è notevole, riflettendo le diverse modalità di acquisizione e le priorità strategiche dei fondi:
Oaktree (Inter): €324 milioni
L’investimento di Oaktree è legato principalmente al prestito concesso alla famiglia Zhang e ai successivi versamenti per la gestione sportiva nerazzurra:
- Prestito verso la famiglia Zhang: €275 mln
- Versamento per la gestione 24/25: €44 mln
- Versamento per la gestione 25/26: €5 mln
- TOTALE: €324 milioni
RedBird (Milan): €825 milioni
L’investimento di RedBird, guidato da Gerry Cardinale, è più che doppio e include l’acquisto, il rifinanziamento del debito e il progetto infrastrutturale:
- Acquisto Club con fondi propri: €600 mln
- Rifinanziamento vendor loan (Elliott): €170 mln
- Progetto stadio San Donato: €55 mln
- TOTALE: €825 milioni
RedBird ha investito finora più del doppio rispetto a Oaktree nel club di Via Aldo Rossi.
