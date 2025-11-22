Derby dei fondi USA: Calcio e Finanza confronta gli investimenti Oaktree e RedBird. Differenza abissale tra i due club

Derby dei fondi USA: confronto importante tra gli investimenti di RedBird nel Milan e quelli di Oaktree nell’Inter

A pochi giorni dal Derby di Milano, l’analisi di Calcio e Finanza mette a confronto il reale impatto economico delle due proprietà “Made in USA”, il fondo Oaktree (Inter) e il fondo RedBird (Milan).

La differenza nell’investimento totale è notevole, riflettendo le diverse modalità di acquisizione e le priorità strategiche dei fondi:

Oaktree (Inter): €324 milioni

L’investimento di Oaktree è legato principalmente al prestito concesso alla famiglia Zhang e ai successivi versamenti per la gestione sportiva nerazzurra:

Prestito verso la famiglia Zhang : €275 mln

: Versamento per la gestione 24/25: €44 mln

Versamento per la gestione 25/26: €5 mln

TOTALE: €324 milioni

RedBird (Milan): €825 milioni

L’investimento di RedBird, guidato da Gerry Cardinale, è più che doppio e include l’acquisto, il rifinanziamento del debito e il progetto infrastrutturale:

Acquisto Club con fondi propri: €600 mln

Rifinanziamento vendor loan (Elliott): €170 mln

(Elliott): Progetto stadio San Donato : €55 mln

: TOTALE: €825 milioni

RedBird ha investito finora più del doppio rispetto a Oaktree nel club di Via Aldo Rossi.

