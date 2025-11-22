Derby dei fondi USA: RedBird Vs Oaktree, il confronto finanziario e sportivo. Il Rogito di San Siro è il vero capolavoro da 2 miliardi

Derby, la sfida di domani sera tra Inter e Milan sarà anche quella dei due fondi americani RedBird-Oaktree: il confronto

Il Derby di Milano tra Inter e Milan (12ª giornata Serie A 2025/2026) non è solo una sfida in campo, ma il simbolo di una nuova era di proprietà “Made in USA”, accomunate dalla natura di fondi di investimento. Alla guida, Oaktree (Inter, da 18 mesi) e RedBird (Milan, da 40 mesi) hanno imposto strategie simili per gli obiettivi, ma diverse nei metodi.

Acquisizioni: pegno escusso e Vendor Loan

L’ingresso dei fondi è stato differente:

Inter (Oaktree): Acquisizione (22 maggio 2024) avvenuta tramite escussione del pegno sul prestito non restituito dalla famiglia Zhang (€ 275 milioni ).

Acquisizione (22 maggio 2024) avvenuta tramite sul prestito non restituito dalla famiglia (€ ). Milan (RedBird): Acquisizione da Elliott (agosto 2022) per 1,2 miliardi di euro, finanziata in parte con un vendor loan (€560M) rifinanziato a marzo 2024 (debito ridotto a €489 milioni).

Investimenti e bilanci in utile

Negli ultimi 18 mesi di gestione contemporanea, i fondi hanno investito cifre quasi identiche, ma con destinazioni opposte: Oaktree 54 milioni per la gestione sportiva (supportando il Club) e RedBird 55 milioni per il progetto stadio alternativo a San Donato.

La strategia finanziaria è convergente: ottimizzare i costi per chiudere in attivo.

Milan (RedBird): Tre anni consecutivi in utile (+€3M al 30 giugno 2025).

(+€3M al 30 giugno 2025). Inter (Oaktree): Primo bilancio in utile dopo 15 anni (+€35,4M), frutto dell’exploit sportivo (Finale Champions e Mondiale per Club).

Strategia sportiva: metodi opposti

L’approccio sportivo ha segnato la differenza:

Inter (Gestione Italiana Marotta-Ausilio): Ha scelto la conferma della rosa (basso player trading) per mantenere la competitività sportiva e massimizzare i ricavi.

Ha scelto la (basso player trading) per mantenere la e massimizzare i ricavi. Milan (Gestione Straniera Dati/Algoritmi): Ha puntato su alto profitto da player trading (plusvalenza Reijnders) e abbattimento del costo rosa, causando però una perdita di competitività che ha costretto il management a correggere il tiro con l’ingaggio del duo Tare-Allegri.

Il vero asset: lo stadio da 2 miliardi

Il punto forte e la visione comune è la costruzione del nuovo stadio di proprietà condiviso a San Siro. Il recente rogito firmato con il Comune di Milano è l’atto che accomuna di più le due dirigenze.

Questo asset è destinato a far schizzare il valore economico di Inter e Milan oltre i 2 miliardi di euro, garantendo ricavi annui maggiorati di almeno 200 milioni dal 2032. Non i soldi investiti o la gestione sportiva, ma lo stadio è il successo più importante degli ultimi 18 mesi.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.