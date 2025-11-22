Derby da record: Inter Milan supera gli 8 milioni di incasso, mai così alto in Serie A. Coreografia ufficiale e vertice sicurezza

Derby da record: la stracittadina di domani sera a San Siro supererà gli 8 milioni di euro d’incasso: mai così alto in Serie A

L’attesa per Inter-Milan è segnata da un incredibile primato finanziario. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Derby batterà il record assoluto di incassi in Serie A, superando la cifra iperbolica di 8 milioni di euro.

Il “Meazza” sarà un «San Siro mondiale» con diretta in oltre 200 Paesi. Sugli spalti, parata di Inter Legends (Samuel, Cambiasso, Zenga), ma niente coreografie tradizionali: la Curva Nord si limiterà, mentre il Club nerazzurro ha organizzato una coreografia «ufficiale» per il Primo e Secondo Anello Arancio.

L’avvicinamento al match è stato caratterizzato anche da un cruciale vertice in Prefettura tra il prefetto Sgaraglia, i vertici della giustizia (Viola, Melillo) e i presidenti Marotta e Scaroni. Dall’incontro sono emersi segnali positivi sui miglioramenti nel «governo» dello stadio e nella gestione dell’ordine pubblico, un passo fondamentale dopo l’inchiesta “Doppia Curva”.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.