Inter Milan, Ultras divisi sulle coreografie a San Siro! Decisione della Curva Sud, i nerazzurri invece... Ultimissime

Inter Milan, gli Ultras rossoneri e nerazzurri divisi per quanto riguarda le coreografie: c’è una precisa sensazione al riguardo

L’attesa per il Derby di Milano di domenica sera è febbrile, ma le sensazioni riguardanti l’atmosfera a San Siro indicano una differenza sostanziale nell’approccio delle due tifoserie organizzate.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Curva Sud Milan ha optato per una linea di basso profilo sul fronte della scenografia pre-partita. La sensazione è che il tifo organizzato rossonero non farà nulla di teatrale o complesso. L’espressione visiva sarà ridotta all’essenziale: al massimo, si vedranno qualche cartoncino rosso e nero sventolato prima del fischio d’inizio. Una scelta che sembra riflettere i recenti cambiamenti interni al movimento ultras e i difficili rapporti con la società.

La Scelta Del Club Nerazzurro

Di contro, l’ambiente interista si prepara a rendere l’atmosfera visivamente speciale grazie a una coreografia «ufficiale». Questa volta, l’allestimento non è gestito direttamente dalla Curva Nord, ma è un progetto direttamente organizzato dal Club nerazzurro stesso.

Questa mossa garantisce che l’emozione pre-partita a San Siro sarà comunque amplificata, concentrando l’attenzione scenica sulla Curva Nord e sulle tribune adiacenti, con un allestimento preparato dalla società per omaggiare la squadra.

Il Derby vedrà quindi una doppia anima anche nel tifo: da una parte l’espressione contenuta della Curva Sud, e dall’altra l’imponente coreografia promossa dall’Inter, in un match che si annuncia comunque acceso per l’importanza della posta in palio. La differenza nell’organizzazione delle coreografie aggiunge un ulteriore, particolare elemento di divisione alla stracittadina.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.