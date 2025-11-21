Derby senza bolgia: Curva Sud e Curva Nord presenti ma niente coreografie. Il tifo organizzato tra scioperi e Black List

Derby senza coreografie: le Curve di Milan e Inter regolarmente presenti ma nessuno scenario sugli spalti. Il motivo

Il Derby di Milano di domenica sera vedrà il ritorno in massa di Curva Nord e Curva Sud, ma la partita «non sarà contesto di una bolgia» come nel passato. Secondo quanto riporta Repubblica, il tifo organizzato di Inter e Milan ha optato per una forma di espressione più contenuta, che riflette i cambiamenti nei rapporti con le società e le autorità.

Sciopero Delle Coreografie E La Questione Black List

Nonostante l’apertura delle autorità all’esposizione delle coreografie, nessuno dei due movimenti farà allestimenti complessi. Le «Curve rivoluzionate» si limiteranno a cori e canti, e all’uso di semplici cartoncini da sventolare. La questione black-list (la revoca degli abbonamenti agli ultras, come discusso in Prefettura) ha di certo ostacolato un dialogo costruttivo tra le parti.

Le Differenze Tra I Tifosi Organizzati

Curva Nord (Inter): Il Biscione ha vissuto un «lungo periodo di sciopero» , con i supporters tornati stabilmente nel secondo anello verde solo lo scorso 29 ottobre, pur avendo sempre seguito la squadra in trasferta.

Il ha vissuto un , con i supporters tornati stabilmente nel solo lo scorso 29 ottobre, pur avendo sempre seguito la squadra in trasferta. Curva Sud (Milan): Il Diavolo ha superato un «duro contrasto» con la propria dirigenza. I tempi sono cambiati e ora a San Siro si sente il «solito tifo di sempre» anche nelle partite casalinghe, a differenza di prima quando l’appoggio era più evidente in trasferta.

L’assenza di coreografie spettacolari segna un cambiamento nell’atmosfera della Madonnina, pur garantendo il sostegno sonoro delle due Curvas.

