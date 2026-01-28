Leao e Pulisic, interviene Bianchin: il punto sulle condizioni fisiche e il dilemma del rendimento verso Bologna

Leao e Pulisic, le stelle offensive del Milan sono al centro delle valutazioni dello staff medico a causa di alcuni problemi fisici

Il finale di stagione del club rossonero dipende in larga misura dallo stato di salute dei suoi interpreti più talentuosi. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti Rafael Leao, l’ala portoghese dalla velocità funambolica, e Christian Pulisic, il duttile attaccante statunitense capace di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato. Entrambi i calciatori stanno attraversando un periodo complesso, caratterizzato da una brillantezza atletica che stenta a tornare ai livelli abituali.

Le condizioni di Rafael Leao e il rischio pubalgia

Il numero dieci rossonero sta lottando contro un fastidio localizzato nella zona pubica, un problema che ne limita i movimenti più esplosivi. Secondo le analisi atletiche, il calciatore sta rendendo a una percentuale molto ridotta rispetto al suo potenziale massimo. Nonostante l’ipotesi di uno stop precauzionale di alcune settimane per favorire il recupero totale, i test fisici effettuati a Milanello spingono il tecnico, l’allenatore che coordina il lavoro quotidiano sul campo, a utilizzarlo con continuità per non perdere il suo contributo, seppur parziale, nelle rotazioni offensive.

L’importanza di Christian Pulisic nel gioco rossonero

Parallelamente, anche l’ex giocatore del Chelsea ha dovuto gestire diversi piccoli intoppi fisici che ne hanno sporcato le prestazioni recenti. Sebbene sia considerato il vero trascinatore della squadra in questa annata, il calo di forma è evidente. La sua capacità di incidere resta comunque superiore a quella di molti compagni, rendendolo l’uomo su cui puntare per blindare il piazzamento in classifica e rispondere ai successi dei nerazzurri o delle altre rivali storiche. Per la sfida di Bologna, la sua presenza insieme al compagno di reparto resta la soluzione più probabile.

Analisi e prospettive per la trasferta emiliana

La gestione dei carichi di lavoro sarà decisiva per evitare che la rincorsa sulla Beneamata e sugli altri club di alta classifica venga compromessa da ulteriori infortuni muscolari. Di seguito, le osservazioni del giornalista Luca Bianchin riportate da La Gazzetta dello Sport:

«Leao è semplice: ha un problema al confine della pubalgia: ci sta lavorando e ci lavorerà. Bisogna abituarsi al fatto che quest’anno non ci sia il vero Leao. Pulisic, invece, ha avuto tanti piccoli problemi e mi sembra un giocatore chiave in questo momento, è quello che ha sempre dato tanto. A Bologna la coppia Leao-Pulisic è la favorita».