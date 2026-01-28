Bologna Milan, Allegri deve fare i conti con un Pulisic non al 100%: l’attaccante rossonero si porta dietro questo problema

Bologna Milan, Pulisic ha bisogno di ritrovare la forma migliore e smaltire un problema che si porta dietro da diverso tempo

Il Milan deve fare i conti con le condizioni di Christian Pulisic, che continua a non essere al meglio dopo i recenti impegni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno statunitense sarebbe ancora dolorante a una caviglia, un fastidio che ne sta limitando l’impiego e l’efficacia negli allenamenti. Per questo motivo, il giocatore sta svolgendo un lavoro personalizzato a Milanello con l’obiettivo di smaltire l’infiammazione e ritrovare la forma fisica migliore nel minor tempo possibile.

Massimiliano Allegri monitora la situazione con estrema attenzione, sperando di non dover rinunciare a uno dei suoi uomini più creativi per i prossimi impegni stagionali. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi inutili: la stagione è ancora lunga e forzare il rientro potrebbe peggiorare il quadro clinico. Pulisic seguirà quindi un programma specifico di recupero, alternando terapie a esercizi mirati sul campo per testare la stabilità dell’articolazione.

Bologna Milan, il piano di recupero a Milanello

La gestione dell’americano sarà improntata alla massima cautela per evitare ricadute che potrebbero costare caro alla manovra offensiva del Milan. «Pulisic sarebbe ancora dolorante a una caviglia. Per lui lavoro a Milanello per ritrovare la forma fisica migliore» sottolinea la Rosea, confermando che il numero 11 non forzerà i tempi finché il dolore non sarà completamente sparito. Allegri spera di riaverlo al 100% già per la prossima sfida di campionato, ma tutto dipenderà dalle risposte del giocatore nei prossimi giorni.

