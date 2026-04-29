Leao su X ha commentato il super match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco e c’è chi ci ha letto una frecciata ad Allegri

Ieri sera al Parco dei Principi è andato in scena un vero e proprio spettacolo calcistico. La sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si è chiuso con un pirotecnico 5-4. In tanti si sono espressi sulla gara di Champions League, tra questi anche Rafael Leao.

Sul proprio account X il numero 10 rossonero ha scritto: “Vero calcio…”. Tifosi e addetti ai lavori hanno dato diverse interpretazioni al tweet scritto dal portoghese.

C’è chi ha visto un semplice commento da appassionato di calcio, ma anche chi ha letto tra le righe una frecciatina a Massimiliano Allegri e al modo di giocare del tecnico toscano, non proprio vicino a quello che è lo stile di gioco di Luis Enrique e Vincent Kompany.

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