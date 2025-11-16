Leao c’è, anche il Portogallo si qualifica al Mondiale: goleada all’Armenia. Quanti minuti è stato in campo?

Connect with us

Leao che si qualifica al Mondiale del 2026 grazie alla goleada inflitta all’Armenia. Il resoconto del match del numero 10 del Milan

Termina il match tra Portogallo e Armenia, ultima giornata del gruppo F della qualificazione ai Mondiali del 2026. La formazione lusitana si è imposta con un netto 9-1, conquistando così ufficialmente il primo posto nel girone a quota 13 punti, con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta ed accede alla prossima competizione iridata.

In campo c’è stato anche Rafael Leao, partito dal primo minuto, ma ha lasciato il campo al 56′ sul risultato di 5-1. Il numero 10 del Milan non ha realizzato gol o assist. Questi i marcatori del match: Renato Veiga, Goncalo Ramos, Joao Neves (tripletta), Bruno Fernandes (tripletta) e Francisco Conceicao.

L’attaccante rossonero quindi a marzo 2026 non sarà impegnato nei playoff per il Mondiale, ma disputerà con ogni probabilità delle semplici amichevoli con il Portogallo.

