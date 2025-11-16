Leao c’è, anche il Portogallo si qualifica al Mondiale: goleada all’Armenia. Quanti minuti è stato in campo?

Leao che si qualifica al Mondiale del 2026 grazie alla goleada inflitta all’Armenia. Il resoconto del match del numero 10 del Milan

Termina il match tra Portogallo e Armenia, ultima giornata del gruppo F della qualificazione ai Mondiali del 2026. La formazione lusitana si è imposta con un netto 9-1, conquistando così ufficialmente il primo posto nel girone a quota 13 punti, con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta ed accede alla prossima competizione iridata.

In campo c’è stato anche Rafael Leao, partito dal primo minuto, ma ha lasciato il campo al 56′ sul risultato di 5-1. Il numero 10 del Milan non ha realizzato gol o assist. Questi i marcatori del match: Renato Veiga, Goncalo Ramos, Joao Neves (tripletta), Bruno Fernandes (tripletta) e Francisco Conceicao.

L’attaccante rossonero quindi a marzo 2026 non sarà impegnato nei playoff per il Mondiale, ma disputerà con ogni probabilità delle semplici amichevoli con il Portogallo.