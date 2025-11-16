Leao bomber, incisivo in zona gol: 5 reti all’attivo. Il confronto con il 2024/25 fa ben sperare

Leao, nonostante l’infortunio, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione dal punto di vista realizzativo!

Un avvio di stagione travolgente sta consacrando Rafael Leão come l’uomo copertina del Milan e uno dei calciatori più determinanti del panorama europeo. Il numero 10 rossonero, l’attaccante portoghese noto per la sua velocità fulminante e la capacità di rompere le difese avversarie, ha intrapreso l’annata 2025/2026 con una vena realizzativa che non si vedeva da tempo, superando ogni aspettativa e proiettando il Diavolo verso traguardi ambiziosi.

I numeri del fuoriclasse lusitano parlano chiaro e mettono in luce una crescita esponenziale in termini di efficacia sotto porta. Fino a questo momento della stagione 25/26, Leão ha già messo a segno ben 5 gol in sole 8 partite disputate tra campionato e coppe.

Un Confronto Statistico Impressionante

La vera portata di questo rendimento si comprende appieno confrontando il dato attuale con la sua produzione della stagione precedente. Nell’intera annata 2024/2025, il fantasista portoghese aveva chiuso con un totale di 12 reti in 50 presenze complessive.

Se l’andamento attuale dovesse essere mantenuto, si tratterebbe di un vero e proprio salto di qualità per la punta milanista. In termini puramente matematici, Leão ha segnato quasi la metà dei gol realizzati nell’intera stagione precedente, pur avendo giocato solamente una frazione minima delle gare. Giocando circa un sesto del totale delle partite del 24/25, ha già raggiunto quasi il 50% dei gol totali.

Questo rapporto tra presenze e gol è un indicatore lampante di quanto il giocatore sia diventato più cinico e incisivo nell’area di rigore.

Più Determinante e Letale

L’inizio entusiasmante di Rafael Leão non è solo frutto di maggiore fortuna, ma di una maturità tattica e di una finalizzazione affinata. Il club meneghino ha bisogno della sua stella al massimo della forma per lottare per i vertici della Serie A e per affrontare con successo le sfide europee. La sua capacità di incidere così pesantemente nei primi otto incontri è un segnale forte per gli avversari e un’iniezione di fiducia per l’allenatore e tutto l’ambiente rossonero.

La speranza dei tifosi del Milan è che questa media realizzativa possa continuare per l’intera stagione, trasformando Leão non solo nel catalizzatore del gioco, ma anche nel principale terminale offensivo della squadra.