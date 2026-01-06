Leao e il segreto del numero 10: «Il mio stile? Mi rivedo in Neymar. Tra calcio, musica e basket: ecco chi sono davvero»

Leao si mette a nudo davanti ai propri sostenitori, svelando i retroscena della sua vita privata e le ambizioni lo animano

Rafael Leao, il funambolico attaccante portoghese e colonna portante della formazione meneghina, ha deciso di aprire una finestra sulla sua quotidianità attraverso un’interazione diretta con i propri followers su Instagram. Il numero 10 del Milan ha inaugurato una sessione di domande e risposte con l’intento di raccontare la sua evoluzione, spiegando come ogni curiosità dei fan rappresenti in realtà un tassello della sua storia. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese che ne sta curando la maturazione, il fuoriclasse della Beneamata ha dimostrato di aver compreso profondamente le differenze tra i vari campionati europei, definendo il passaggio in Italia come una vera e propria sfida tattica.

Oltre al terreno di gioco, emerge il ritratto di un giovane uomo legato ai valori tradizionali e alle passioni moderne. Il trascinatore dei rossoneri ha confessato di trascorrere gran parte del tempo libero con la famiglia e di nutrire un amore profondo per la musica e la moda, tanto da aver lanciato il proprio brand streetwear. Se il calcio non fosse stato il suo destino, il palcoscenico ideale sarebbe stato quello del basket, sport di cui ammira il glamour e lo show. Tra un piatto di carbonara e il mito di Neymar, la stella brasiliana a cui dichiara di somigliare tecnicamente, il leader del Diavolo conferma il suo legame speciale con la città di Milano, di cui apprezza l’eleganza e la cucina.

Di seguito, le risposte fornite da Rafael Leao ai suoi fan:

Cosa ti piace fare di più nel tuo tempo libero? «Dormire, guardare serie TV, fare musica, ascoltare musica, stare con la mia famiglia».

Quale stanza di casa tua ti piace di più, e perché? «La stanza in cui sono ora può essere migliorata sotto certi aspetti e renderla più confortevole. Ma ti dico senza dubbio la sala, perché è il luogo dove passo la maggior parte del tempo con la mia famiglia, con i miei amici quando vengono e anche dove dormo».

Qual è il tuo piatto preferito? «Portoghesi dico “Arroz de Pato” e “Bacalhau com natas”. Italiano dico carbonara e pasta al ragù».

Come è stato passare dal calcio portoghese a quello francese e poi a quello italiano? «Il cambiamento da quello portoghese a quello francese è stato fisico, da quello francese a quello italiano dico tattico».

Quale giocatore ti ha ispirato quando eri un ragazzino? «Ronaldinho, l’ex fuoriclasse del Barcellona, Robinho, funambolo passato anche dai rossoneri, Neymar, stella dell’Al-Hilal, e Cristiano Ronaldo, il primatista di gol con il Portogallo».

Quale di questi ha uno stile di gioco simile al tuo? «Neymar».

Se non fossi stato un calciatore che sport ti sarebbe piaciuto fare? «Senza dubbio basket. Mi piace l’atmosfera, lo show, il divertimento, il glamour; i giocatori entrano nel palazzetto con i loro outfit… Immagina se lo facessi io con Son is Son. Ci sono molti giocatori in cui mi rivedo nel basket».

Cosa ti piace di più di Milano? «Il Duomo, molto bello. I ristoranti e ovviamente il mondo della moda».