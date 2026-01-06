Rinnovo Leao, importantissimi conferme: cifre e dettagli, Tare e Furlani vogliono premiare il portoghese

Calciomercato
Rinnovo Leao, sono confermati i dialoghi per il prolungamento oltre il 2028 per il portoghese: sintonia tra le parti
Il 2026 del Milan si apre con una missione chiara: blindare il suo diamante più splendente. Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera ha già avviato i motori per il prolungamento del contratto di Rafael Leão, attualmente in scadenza nel giugno 2028.
Rinnovo Leao, un prolungamento per “gratitudine” e centralità
Nonostante la scadenza non sia imminente, il Milan vuole premiare l’evoluzione del portoghese. La trattativa, iniziata già a ottobre 2025, punta a un adeguamento dell’ingaggio che rifletta il nuovo status di Leão all’interno dello spogliatoio e del progetto tecnico.
- La gerarchia dei rinnovi: Chiusa la pratica Saelemaekers e con i dialoghi per Maignan e Tomori in fase avanzata, quello di Rafa è il prossimo grande obiettivo della dirigenza per blindare l’ossatura della squadra.
- Cifre da Top: L’obiettivo è superare i 7 milioni attuali, portandolo a essere stabilmente il giocatore più pagato della Serie A insieme ai top player dell’Inter.
La metamorfosi: da ala a centravanti di Allegri
Il salto di qualità di Leão in questa stagione nasce da una scommessa tattica vinta da Massimiliano Allegri. Schierato costantemente come prima punta (o “nove” di movimento), il portoghese ha trovato una nuova dimensione realizzativa:
- Uomo da 9 punti: Grazie ai gol pesantissimi contro Fiorentina, Lazio e Cagliari, Leão ha regalato al Milan punti fondamentali per la corsa Scudetto, dimostrando un cinismo mai visto prima.
- I numeri: Con 6 gol già messi a segno in campionato, è il secondo miglior marcatore della rosa dietro a un incontenibile Christian Pulisic.
- Dinamismo: Allegri ne apprezza la capacità di allungare le difese avversarie e di liberare spazi per gli inserimenti di Loftus-Cheek e dello stesso Pulisic.
