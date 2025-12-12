Rinnovo Leao, Tare e Furlani rompono gli indugi: idea precisa per blindare il portoghese. Top club avvisato

Rinnovo Leao, i rossoneri, per evitare il possibile assalto del Barcellona in estate, hanno cominciato i dialoghi per blindare il portoghese

Le recenti prestazioni straripanti di Rafael Leão hanno inevitabilmente riportato sotto i riflettori il tema del suo futuro in rossonero. Il talento portoghese, pilastro dell’attacco del Milan, è tornato a dettare legge in campo, e questo non è passato inosservato ai grandi club europei.

Come riporta il giornalista Longari per Sportitalia, sebbene il contratto in scadenza nel giugno 2028 garantisca al club meneghino un buon margine di sicurezza, non esclude affatto le pressioni esterne.

Rinnovo Leao: i corteggiatori internazionali e il veto sul futuro

I corteggiatori internazionali di altissimo livello, con il Barcellona su tutti, si presenteranno «inevitabilmente a fine stagione». La clausola rescissoria (fissata a 175 milioni di euro) rappresenta una protezione, ma l’interesse costante e le lusinghe dei top club richiedono una risposta forte e preventiva.

Proprio per questa ragione, la dirigenza rossonera sta valutando una mossa strategica per «blindare definitivamente il giocatore e spegnere sul nascere le sirene estere».

L’idea, secondo Longari, è quella di anticipare i tempi e discutere un ulteriore adeguamento e prolungamento contrattuale con Leão. Nonostante il rinnovo sia recentissimo (risalente al 2023), un nuovo ritocco dello stipendio – in linea con lo status di top player europeo raggiunto dal portoghese – accompagnato da un allungamento della scadenza (possibilmente fino al 2030), offrirebbe al Milan la massima tranquillità e un segnale inequivocabile al mercato.

Questa mossa non solo rafforzerebbe l’impegno di Leão verso il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ma aumenterebbe anche ulteriormente il valore del suo cartellino, rendendo qualsiasi tentativo di assalto straniero quasi impossibile.