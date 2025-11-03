Leao a DAZN: «Stasera l’importante erano i tre punti, Maignan è stato bravo sul rigore. Ruolo? La mia priorità è solo una»

Connect with us

Leao, attaccante del Milan, ha commentato con gioia la vittoria dei rossoneri contro la Roma a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Roma 1-0, Leao, attaccante dei rossoneri, ha dichiarato:

MILAN ROMA – «Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica».

RUOLO – «Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti».

RIGORE PARATO DA MAIGNAN – «È stato bravo sì».

