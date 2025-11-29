Connect with us

HANNO DETTO

Leao a Sky: «Mi muovo come un numero nove. Allegri? Un vincente. Ecco perché»

HANNO DETTO

Tomori a Sky: «Abbiamo sofferto insieme. Lo scudetto? Ancora presto...»

HANNO DETTO

Boateng torna sul suo trasferimento al Barcellona. La sua scelta e... il giudizio di Messi. Le sue parole

HANNO DETTO

Pancaro e il suo giudizio tra Modric e le giovani promesse del Milan. Su Allegri, invece, dice questo...

HANNO DETTO

Milan Lazio, Guidi avverte. Allegri sa che il derby porta entusiasmo, ma contro i biancocelesti...

HANNO DETTO

Leao a Sky: «Mi muovo come un numero nove. Allegri? Un vincente. Ecco perché»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Leao

Leao, attaccante del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio per 1-0. Ecco le sue parole

Intervistato a Sky Sport, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così subito dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole.

Leao dopo la vittoria contro la Lazio

«Sto imparando a muovermi come numero nove, ma la squadra mi aiuta dentro e fuori dal campo. Il cross di Tomori è una roba che facciamo in allenamento. Sono molto contento, ma dobbiamo continuare così. Lo scudetto? Siamo sulla strada giusta ma mancano ancora tante partite. Tra quattro giorni giochiamo di nuovo contro la Lazio e vogliamo vincere di nuovo. Allegri? Un vincente, trasmette tanto e anche chi entra dalla panchina ha la stessa voglia di chi gioca dall’inizio. Lo scudetto? Sognare è gratis».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.