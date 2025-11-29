Leao a Sky: «Mi muovo come un numero nove. Allegri? Un vincente. Ecco perché»

Leao, attaccante del Milan, parla così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio per 1-0. Ecco le sue parole

Leao dopo la vittoria contro la Lazio

«Sto imparando a muovermi come numero nove, ma la squadra mi aiuta dentro e fuori dal campo. Il cross di Tomori è una roba che facciamo in allenamento. Sono molto contento, ma dobbiamo continuare così. Lo scudetto? Siamo sulla strada giusta ma mancano ancora tante partite. Tra quattro giorni giochiamo di nuovo contro la Lazio e vogliamo vincere di nuovo. Allegri? Un vincente, trasmette tanto e anche chi entra dalla panchina ha la stessa voglia di chi gioca dall’inizio. Lo scudetto? Sognare è gratis».