Leao Milan, la doppietta al Cagliari non basta: gioia amara per i 50 gol in rossonero. Il portoghese non segnava 2 gol da due anni

La doppietta di Leao non è bastata al Milan per battere il Cagliari all’Unipol Domus nella 12ç giornata di Serie A.

Gioia amara per il portoghese che non segnava due gol nella stessa partita da 2 anni. E che non può festeggiare nemmeno il reaggiungimento delle 50 reti in maglia rossonera.

