Cagliari Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e tabellino del match della sfida valida per la 12^ giornata di Serie A

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la vittoria per 1-3 in Champions League contro il Real Madrid, si appresta ad affrontare il Cagliari in campionato nella dodicesima giornata. Gara in programma alle 18.

Cagliari-Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Migliore in campo Milan: PAGELLE

Cagliari Milan 0-0 LIVE: risultato e tabellino

Cagliari-Milan: il pre-partita

11:30 – Camarda titolare

12:00 – Chuku dal primo minuto

12:30 – Leao sulla sinistra

13 – Conferma per la coppia Reijnders-Fofana