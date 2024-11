Moviola Cagliari Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Cagliari Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2024/25

Il Milan affronta il Cagliari, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Fabbri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. CAGLIARI MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio

2′ GOL CAGLIARI. Inizio shock per il Milan: subito angolo per i sardi con il pallone che attraversa tutta l’area e arriva dall’altra parte Zortea che con un diagonale perfetto non lascia scampo a Maignan. Clamoroso a Cagliari.

9′ Ancora il Milan, che si sta accendendo: caparbio Camarda che gioca per Chukwueze. Il nigeriano offre a Leao che, spalle alla porta, si gira e tira: il pallone sorvola la traversa di poco

15′ GOOOOL DEL MILAAAAN!! MERAVIGLIA!! Reijnders fa una giocata bellissima in mezzo al campo e poi con un tocco sotto favoloso mette in porta Rafa Leao che anticipa Sherri con un pallonetto e pareggia la partita! Milan di nuovo in carreggiata! 1-1

28′ Rischio per il Milan: gol annullato a Piccoli del Cagliari per fuorigioco

37′ Ed ecco che si rivede il Milan: Fofana si libera spazio per il tiro ma una deviazione fa terminare il pallone in angolo. Pulisic insidia Sherri con una traiettoria diretta in porta

40′ GOOOOOL DEL MILAAAAAAN! LEEEEAO!!! Gran passaggio di Fofana in profondità per Leao che in velocità semina due avversari e aggira Sherri prima di depositare in porta. 2-1 Milan, i rossoneri l’hanno rimessa in piedi!