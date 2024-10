Leao Milan, spunta il confronto con Fonseca a fine partita! Decisione già presa verso Monza, i dettagli

Leao Milan, confronto con Fonseca dopo la gara di ieri sera contro il Napoli: a Monza Rafa viaggia verso la titolarità

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato con Rafael Leao al termine della gara persa ieri sera contro il Napoli. Il portoghese, entrato a mezzora dalla fine, non è riuscito ad incidere.

Tuttavia, in vista della gara contro il Monza di sabato sera, il tecnico portoghese avrebbe già deciso di rilanciare il classe ’99 dal primo minuto per cercare di dare una sterzata non solo alla sua stagione ma anche a quella della squadra rossonera.