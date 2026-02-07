Leao Milan, il dato che smentisce le critichee e da ragione ad Allegri: da prima punta contributo al gol da big!

Leao Milan, i numeri dell’attaccante portoghese danno ragione ad Allegri: da prima punta contributo al gol di livello! L’analisi del dato

Nel corso di questa stagione, Rafael Leao è stato spesso al centro di discussioni e critiche riguardo al suo ruolo da prima punta nel Milan. Molti non sono ancora convinti che il portoghese possa ricoprire quel ruolo da centravanti, ma i numeri parlano chiaro e danno ragione a lui e a Massimiliano Allegri, che continua a insistere sulla sua versatilità.

I numeri di Leao: miglioramento continuo come prima punta

Quando è stato schierato da prima punta, Leao ha migliorato significativamente il suo contributo al gol. La sua media è infatti passata a un gol o un assist ogni 118 minuti, un dato che conferma l’efficacia del portoghese in questa posizione. Nonostante le perplessità iniziali, il Milan ha trovato in Leao una risorsa importante anche nel ruolo di riferimento offensivo, con il numero 10 rossonero che ha risposto presente sul piano dei numeri.

La fiducia di Allegri e il futuro di Leao

La convinzione di Allegri nel poter adattare Leao al ruolo di prima punta sta portando risultati positivi, con il portoghese che sta dimostrando di poter essere decisivo anche in una posizione che molti ritenevano non adatta al suo stile di gioco. Se questi numeri continueranno a crescere, Leao potrebbe convincere anche i più scettici sulla sua capacità di ricoprire questo ruolo in modo efficace.

