Caressa su Leao: «Potrebbe scivolare indietro. Deve darsi una mossa»

Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 su Rafael Leao, attaccante e numero 10 del Milan

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Fabio Caressa, ha analizzato la questione Rafael Leao. Secondo il telecronista il numero 10 del Milan potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie. Queste le sue dichiarazioni:

POTREBBE SCIVOLARE INDIETRO – «Qualche tentativo verrà fatto perché Leao possa trovare continuità ma il messaggio è chiaro: dai giocatori che andavano male Allegri ha ottenuto delle risposte, Fullkrug è un’alternativa, Loftus quando è in condizione può spezzare gli avversari in due… Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po’ indietro».

DEVE DARSI UNA MOSSA – «Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per lui, le prestazioni non erano indimenticabili. È arrivato il momento di darsi una mossa oppure se il Milan dimostra di poter fare alla grande senza Leao, come il Bologna, le cose per lui cominciano a essere più complicate. Allegri lo ha sempre difeso però intanto comincia a tenerlo da parte».