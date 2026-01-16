Leao ancora decisivo: ma quanti punti ha portato la stella portoghese ai rossoneri? Ecco il dato

Leao si conferma il trascinatore assoluto dei rossoneri, regalando punti pesanti nella corsa verso il vertice della classifica

Il Milan di Massimiliano Allegri continua la sua marcia trionfale superando l’ostacolo Como con un netto 3-1. Al centro del progetto tecnico brilla la stella di Rafael Leão, autore ieri di un assist decisivo per la doppietta di Adrien Rabiot. Con i suoi sette gol e due assist stagionali, il portoghese ha permesso ai rossoneri di incassare ben 14 punti in questo campionato, staccando di almeno tre lunghezze qualsiasi altro giocatore della Serie A in termini di impatto diretto sui risultati.

La vittoria ottenuta al Sinigaglia non è solo un traguardo per il singolo, ma rappresenta un momento storico per l’intero club. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Milan ha vinto cinque partite di fila in Serie A contro il Como, confermando una superiorità tecnica e mentale che sembra non temere rivali in questa fase della stagione. «Leão ha fatto guadagnare al Milan ben 14 punti, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro giocatore», sottolineano gli esperti, evidenziando la dipendenza positiva della squadra dal suo numero 10.

Leao, numeri da scudetto e record storici

Questa striscia positiva permette ai rossoneri di restare in scia all’Inter di Cristian Chivu, mantenendo aperto più che mai il discorso per il titolo. Il Milan ha saputo capitalizzare al massimo le giocate dei suoi campioni, trasformando partite complicate in successi fondamentali. La capacità di Leão di spaccare i match con le sue accelerazioni è diventata ormai il marchio di fabbrica della gestione Allegri, che punta tutto sulla solidità difensiva e sulle fiammate dei propri attaccanti.

Il dato sulle cinque vittorie consecutive contro i lariani certifica inoltre la crescita costante di un gruppo che non vuole smettere di sognare. Con un Leão in questo stato di grazia e una squadra capace di riscrivere i propri record storici, il finale di stagione si preannuncia incandescente. «Il Milan ha vinto cinque partite di fila contro il Como per la prima volta nella sua storia», un segnale chiaro alle concorrenti: i rossoneri fanno sul serio e non hanno intenzione di fermarsi proprio ora che la vetta è a un passo.

