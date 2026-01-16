Infortunio Camarda, il Lecce vuole tenere il giocatore: manca ancora l’accordo tra i due club. La situazione

Infortunio Camarda, il club rossonero e quello salentino si scontrano sulla gestione medica dell’infortunio alla spalla

La gestione dell’infortunio alla spalla subito da Francesco Camarda è diventata un vero e proprio caso diplomatico. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan preme per riportare immediatamente l’attaccante a Milano, con l’obiettivo di sottoporlo a cure specialistiche e monitorare il recupero sotto la supervisione dello staff medico di Massimiliano Allegri. La società rossonera vorrebbe avere il pieno controllo del percorso riabilitativo per tutelare uno dei suoi asset più preziosi.

Dall’altra parte, il Lecce sta facendo muro. Il club pugliese non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore in questo momento della stagione e ritiene che l’entità del danno sia meno grave di quanto percepito a Milanello. Secondo la dirigenza salentina, la questione potrebbe risolversi in circa 15 giorni senza necessità di trasferimenti o protocolli particolari. «Non c’è necessità di nulla di particolare», filtra dall’ambiente giallorosso, convinto che il calciatore debba restare in Puglia.

Infortunio Camarda, strategie di mercato e clausole di riscatto

In questo braccio di ferro si inseriscono logiche contrattuali complesse. Camarda è attualmente a Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro, ma il Milan conserva il controllo del futuro del ragazzo tramite un’opzione di controriscatto. Questa struttura rende la trattativa per il rientro anticipato ancora più delicata, poiché si intrecciano esigenze tecniche e interessi economici tra le due società.

Mentre il Milan cerca di blindare la salute del suo gioiello, il Lecce difende la propria autonomia gestionale. Resta da capire se la volontà del calciatore o l’evolversi del quadro clinico porteranno a un punto d’incontro. In un clima di grande incertezza, l’unica certezza è che il futuro immediato di Camarda dipenderà dalla risoluzione di questo stallo tra i club.

