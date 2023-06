Leao Milan, la storia continua. Ma occhio alle sirene della Premier League: cosa può succedere d’ora in avanti

Nella giornata di oggi diventerà ufficiale il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Un super colpo per il club rossonero, che blinda così uno dei suoi punti di riferimento. Tuttavia, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, non bisogna abbassare l’attenzione.

Le big della Premier League, infatti, saranno libere di bussare alla porta del Diavolo con offerte verosimilmente in tripla cifra. Proposte che il Milan dovrà in quel caso valutare, anche se l’intenzione pare essere chiara: Leao non si muove.