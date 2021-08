Leao, le intenzioni del Milan in merito al suo futuro: il punto della situazione in merito alle idee di mercato rossonere

Gazzetta dello sport di questa mattina apre alla possibilità che il Milan dia ancora fiducia al giocatore, così come ad Hauge.

REPARTO COMPLETO- “Con l’arrivo di Giroud- si legge- (e l’uscita di Colombo, ceduto in prestito alla Spal), i dirigenti rossoneri ritengono il reparto d’attacco al completo, ed è anche in questo senso che vanno inquadrate le considerazioni su Rafael Leao. Ancora una volta, infatti- prosegue il quotidiano- da Casa Milan rimbalza l’intenzione di non volere vendere il portoghese: Rafa e Hauge sono i due 1999 su cui il Diavolo ha scommesso convinto. Staremo a vedere se sarà così anche più avanti”.