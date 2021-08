Hauge, niente Nizza in accordo con Pioli: ora il suo futuro che al momento rimane in bilico ma comunque con prospettive interessanti

Hauge, niente Nizza in accordo con Pioli: ora il suo futuro che al momento rimane in bilico ma comunque con prospettive interessanti. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega che il giocatore non sarebbe andato in Costa Azzurra in accordo con Pioli, nel tentativo di smaltire a Milanello i carichi della preparazione decisamente pesanti. Da qui la mancata convocazione.

FUTURO- Per quanto riguarda il futuro continua la situazione di bilico mentre dalla Germania il giocatore coglie apprezzamenti in particolare da due squadre molto quotate: “Hauge lavora a Milanello: Eintracht e Wolfsburg in pressing. Ha chiesto a Pioli di restare in Italia per smaltire i carichi della preparazione, ma il futuro del norvegese è in bilico”. E ancora: “Hauge potrà salutare solo nel caso di offerte in linea con la valutazione rossonera, che parte da 15 milioni di euro e può scendere di poco. Troppo ampia la distanza tra domanda e offerta: nessuno si è spinto oltre gli 8-10 milioni”.