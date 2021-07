Milan, attacco affidato a Leao: in palio il posto da titolare

Milan, oggi un’altra amichevole: tutti in campo alle 20:30 per la prima delle amichevoli internazionali

ORA SI FA SUL SERIO- Secondo quanto riportato dalla rosea si tratta di un vero e proprio test per verificare il livello di preparazione della squadra a tre settimane dall’inizio del campionato. Pioli si affiderà a Leao, brillante contro il Modena.

CAMBIO DI PASSO- Il centravanti portoghese farà da apri pista all’ingresso di Giroud ma nella prima frazione dovrà necessariamente convincere Pioli, contro un avversario di livello, al netto della posta in palio. Ad ogni modo ci si gioca molto, ovvero il posto in squadra per la stagione in entrata.