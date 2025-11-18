Connect with us

News

Leao carico verso il derby: il portoghese sogna una notte da ricordare a San Siro di fronte ai figli

Calciomercato News

Calciomercato Milan, riflessioni attente di Tare: occasione low cost a gennaio, può arrivare a Milanello a queste condizioni

News

Infortunati Milan, Allegri sorride: recupero fondamentale, sarà titolare nel derby di domenica a San Siro

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 18 novembre 2025

Calciomercato News

Mercato Milan, Pellegatti consiglia: «Lui porterebbe qualità ed entusiasmo». Ecco di chi si tratta

News

Leao carico verso il derby: il portoghese sogna una notte da ricordare a San Siro di fronte ai figli

Milan news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Leao

Leao pronto a prendersi il Milan sulle spalle in vista del derby di domenica sera a San Siro: per la prima volta ci saranno anche i figli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio in prima pagina a Rafael Leão in vista del Derby di Milano di domenica sera, titolando: «Leao a San Siro con la carica dei gemellini».

Dopo aver conquistato la qualificazione al Mondiale della prossima estate con il suo Portogallo, il numero 10 rossonero è atteso a Milanello domani per iniziare la preparazione per l’attesissimo match contro l’Inter.

Un derby dal sapore speciale

Il Derby sarà una partita speciale per l’attaccante portoghese non solo per la storica rivalità della stracittadina, ma anche per una motivazione personale che lo legherà ancora di più a San Siro.

Sugli spalti, infatti, sono attesi i suoi due gemellini. Papà Leão sogna di segnare un gol proprio per dedicare l’emozione della rete ai suoi figli, una spinta emotiva che potrebbe fare la differenza in una gara così sentita.

Il rientro di Leão a Milanello, uno degli uomini chiave del Milan di Allegri, è fondamentale per dare la giusta accelerazione e imprevedibilità all’attacco rossonero in vista di una sfida che vale non solo il primato cittadino, ma anche un segnale forte per il prosieguo del campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.