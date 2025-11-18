News
Leao carico verso il derby: il portoghese sogna una notte da ricordare a San Siro di fronte ai figli
Leao pronto a prendersi il Milan sulle spalle in vista del derby di domenica sera a San Siro: per la prima volta ci saranno anche i figli
L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio in prima pagina a Rafael Leão in vista del Derby di Milano di domenica sera, titolando: «Leao a San Siro con la carica dei gemellini».
Dopo aver conquistato la qualificazione al Mondiale della prossima estate con il suo Portogallo, il numero 10 rossonero è atteso a Milanello domani per iniziare la preparazione per l’attesissimo match contro l’Inter.
Un derby dal sapore speciale
Il Derby sarà una partita speciale per l’attaccante portoghese non solo per la storica rivalità della stracittadina, ma anche per una motivazione personale che lo legherà ancora di più a San Siro.
Sugli spalti, infatti, sono attesi i suoi due gemellini. Papà Leão sogna di segnare un gol proprio per dedicare l’emozione della rete ai suoi figli, una spinta emotiva che potrebbe fare la differenza in una gara così sentita.
Il rientro di Leão a Milanello, uno degli uomini chiave del Milan di Allegri, è fondamentale per dare la giusta accelerazione e imprevedibilità all’attacco rossonero in vista di una sfida che vale non solo il primato cittadino, ma anche un segnale forte per il prosieguo del campionato.