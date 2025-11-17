Portogallo ufficialmente qualificato al prossimo Mondiale del 2026: il Milan ha celebrato la qualificazione del numero 10 rossonero

Nella giornata di ieri è andata in scena Portogallo-Armenia, ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, la formazione lusitana ha vinto 9-1 e Rafael Leao è rimasto in campo per 56 minuti senza però mettere la propria firma nel tabellino, né con gol né con assist.

Anche il Milan si è congratulato con lui sui propri account social. Questo il messaggio: Una vittoria enorme per aggiudicarsi un posto alla Coppa del Mondo! Congratulazioni, Rafa!.

A huge win to book a spot at the World Cup! Parabéns, Rafa! 🇵🇹 pic.twitter.com/vMgRH7QjNR — AC Milan (@acmilan) November 17, 2025

Dato che il Portogallo è già qualificato ai Mondiali del 2026, a marzo, quando l’Italia affronterà ai playoff il numero 10 del Milan sarà impegnato solamente in gare amichevoli.