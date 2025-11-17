Connect with us

News

Portogallo al Mondiale, Leao festeggia la qualificazione: il Milan si congratula con lui

News

Odogu può lasciare il Milan, addio a gennaio in prestito: il classe 2006 ha una volontà chiara

News

Milan Enel, nuova partnership per il club rossonero: potrebbe essere l'ottavo club in Serie A

News

Dumfries giorni decisivi, l'Inter monitora il giocatore: cosa filtra in vista del derby? Gli aggiornamenti

News

Allegri nei derby, il bilancio delle 26 stracittadine da allenatore: i tifosi del Milan possono essere fiduciosi

News

Portogallo al Mondiale, Leao festeggia la qualificazione: il Milan si congratula con lui

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Leao

Portogallo ufficialmente qualificato al prossimo Mondiale del 2026: il Milan ha celebrato la qualificazione del numero 10 rossonero

Nella giornata di ieri è andata in scena Portogallo-Armenia, ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, la formazione lusitana ha vinto 9-1 e Rafael Leao è rimasto in campo per 56 minuti senza però mettere la propria firma nel tabellino, né con gol né con assist.

Anche il Milan si è congratulato con lui sui propri account social. Questo il messaggio: Una vittoria enorme per aggiudicarsi un posto alla Coppa del Mondo! Congratulazioni, Rafa!.

Dato che il Portogallo è già qualificato ai Mondiali del 2026, a marzo, quando l’Italia affronterà ai playoff il numero 10 del Milan sarà impegnato solamente in gare amichevoli.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.