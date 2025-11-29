Leao segna e raggiunge un nuovo traguardo. L’attaccante rossonero è il quarto giocatore ad avere questi numeri in Serie A

Leao segna contro la Lazio e raggiunge un nuovo traguardo. L’attaccante del Milan come Immobile e Berardi: il dato

Rafael Leão ha raggiunto un traguardo statistico monumentale da quando ha fatto il suo debutto in Serie A nella stagione 2019/20. Con 101 contributi totali tra gol e assist (60 reti e 41 passaggi vincenti), il talento portoghese entra in un club ristretto di calciatori che hanno superato il muro dei 100 in termini di partecipazione diretta ai gol della propria squadra.

Questo dato lo colloca come il quarto giocatore ad aver raggiunto tale cifra con una singola squadra nel massimo campionato italiano, a riprova della sua costante e crescente influenza sul Milan.

Leão: Un Gigante al Pari di Immobile, Lautaro e Berardi

Il primato di Leão lo pone accanto a vere e proprie icone della Serie A contemporanea. Solo tre giocatori lo precedono in questa speciale classifica, tutti attaccanti di altissimo livello e simboli delle rispettive squadre: Domenico Berardi (115 contributi con il Sassuolo), Ciro Immobile (125 con la Lazio) e Lautaro Martínez (leader con 139 contributi con l’Inter). Raggiungere e superare i 100 contributi in così poco tempo, specialmente per un giocatore che spesso agisce come esterno d’attacco, sottolinea la sua evoluzione da promessa a gigante del campionato. La sua capacità di segnare e, al contempo, di servire assist vincenti lo rende un elemento insostituibile e centrale nel progetto tecnico del Milan.