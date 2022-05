Leao: «Quest’anno mi sento un altro giocatore, è cambiato tutto». Le parole dell’attaccante portoghese del Milan

Rafael Leao è stato insignito del premio di miglior giocatore dell’ultima Serie A.

Queste le sue parole a Sportmediaset dopo la vittoria dello scudetto: «Faccio sempre il massimo per aiutare la mia squadra, ma la cosa più importante è vincere. Quest’anno è cambiato tutto, mi sento un altro giocatore con più fiducia e più responsabilità di fare la differenza. Sono molto contento. Cosa è scattato in me? Sono un altro giocatore come ho già detto perché sento la fiducia della squadra e dei tifosi. La cosa più importante era raggiunge l’obiettivo dello scudetto, anche se non facevo un gol o un assist».