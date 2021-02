Leao, come a Bologna: Pioli chiede la stessa intensità magari con goal, il quale farebbe felice il tecnico e soprattutto lui che ne ha bisogno

Leao, come a Bologna: Pioli chiede la stessa intensità magari con goal, il quale farebbe felice il tecnico e soprattutto lui che ne ha bisogno. Uscito dal Dall’Ara con un bel 7 in pagella, Leao torna, o meglio rimane, nella posizione di trequartista anche contro il Crotone, Calhanoglu non sta benissimo e allora tocca ancora a lui, esattamente come a Bologna, dove si è divertito e sicuramente si sarà sentito ringraziato da Ibra.

NUMERI STRAORDINARI- Parliamo di un giocatore con doti tecniche e fisiche straordinarie, la dimostrazione arriva dalla velocità improvvisa di esecuzione e dalla rapidità dei movimenti con strappi fuori dal normale. La posizione di trequartista contro Mihajlovic è servita a dargli ancora più fiducia, oggi la conferma, Pioli gli affida nuovamente il posto di Calhanoglu anche se lo sappiamo: una volta rientrato il turco, Leao tornerà a far impazzire le difese avversarie dalla corsia di sinistra.