Leao, a Bologna tra i migliori in campo: crescita costante e senza fine

Milan, le pagelle di Gazzetta premiano tutta la squadra, in particolare Leao, autore do una splendida prestazione da trequartista

Milan, le pagelle di Gazzetta premiano tutta la squadra, in particolare Leao, autore do una splendida prestazione da trequartista. Mancava ancora Calhanoglu in quella posizione ma non solo, anche Diaz assente giustificato, Pioli si inventa una fase d’attacco con il portoghese sottopunta (oggi si dice così), alle spalle di Ibra che a Bologna con lui si diverte parecchio, tranne quando sbaglia l’ennesimo rigore.

VOTO 7- Il migliore secondo la rosea, la quale lo premia con un voto di tutto rispetto: “La crescita del ragazzo continua. Sempre più decisivo e costante. Si procura il primo rigore, innesca il secondo, trova spesso la porta, a parte una ciccata in avvio. Forse è uscito troppo presto”.