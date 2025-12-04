Lazio Milan, Sarri a Mediaset: «Dopo sabato i giocatori erano umiliati. Contro i rossoneri è sempre importante»

Lazio Milan, Sarri parla a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro i rossoneri: le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel post-gara della vittoria per 1-0 contro il Milan, che ha garantito l’accesso ai Quarti di finale di Coppa Italia e ha sancito l’eliminazione dei rossoneri. Sarri ha confessato di esaltarsi nelle situazioni difficili, come quella affrontata dalla Lazio tra infortuni e difficoltà iniziali: “Sono delle situazioni in cui ho gusto.” Ha lodato lo spirito della squadra, che “si fa allenare”, anche se riconosce di avere “qualcosa in meno” a livello tecnico rispetto ad altri club. La vittoria è stata la risposta ideale dopo le tensioni recenti: ha espresso grande soddisfazione per i 40mila tifosi accorsi all’Olimpico, il cui “tifo feroce” è stato un conforto per i ragazzi che, a suo dire, sabato si erano sentiti “mortificati e umiliati”.

Lazio Milan, Sarri sulla stagione e la sua squadra

Il tecnico biancoceleste ha speso parole positive per la prestazione di Basic, un giocatore che era arrivato con grandi aspettative ma che si era “un po’ perso”. Sarri ha manifestato di non aver avuto dubbi nel recuperarlo pienamente e la scelta lo sta ripagando in modo importante: “A livello di movimenti è il più affidabile.” Riguardo ai prossimi 5 mesi e al futuro del club, Sarri ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare sodo. L’obiettivo a fine stagione non è solo il risultato immediato, ma la costruzione di una base solida: “Se arriviamo a fine stagione e siamo convinti di avere 7/8 giocatori su cui innestare 2/3 di qualità sarebbe tanta roba.” Per Sarri, costruire una “bella base” è già un traguardo importante.