Connect with us

HANNO DETTO

Allegri a Mediaset: «Abbiamo sbagliato troppe occasioni e poi preso gol. Su Leao e Pulisic vi dico questo»

HANNO DETTO

Lazio Milan, Ravezzani contro Nkunku e Estupinan. Le parole del giornalista sui giocatori rossoneri

HANNO DETTO

Cairo analizza così il momento del Torino. Le parole del presidente granata in vista della sfida con il Milan

HANNO DETTO

Playoff Mondiali, parla l'ex medico della Nazionale: non ha dubbi, l'Italia si qualificherà. Le sue parole

HANNO DETTO

Orlando parla così del Milan capolista. Sul ruolo da centravanti di Leao, invece, dice questo...

HANNO DETTO

Allegri a Mediaset: «Abbiamo sbagliato troppe occasioni e poi preso gol. Su Leao e Pulisic vi dico questo»

Milan news 24

Published

38 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Lazio-Milan

Massimiliano Allegri, al termine Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, era una partita bloccata. Abbiamo preso questo gol su calcio d’angolo su cui potevamo difendere meglio. Potevamo essere più veloci a imbucare. L’importante è aver recuperato i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti e riprendere il cammino in campionato».

Su Leao: «Stasera ha avuto una bella occasione. Si è mosso bene, ha fatto una buona partita come tutti gli altri. Non dobbiamo deprimerci, abbiamo una stagione davanti e il nostro obiettivo è giocare la Champions League l’anno prossimo».

Allegri a Mediaset tra il rientro di Gimenez e la prossima contro il Torino

Sulla questione attaccante: «Gimenez deve rientrare. Leao e Pulisic hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno dei gol dei centrocampisti e in questi momenti della partita bisogna essere molto più attenti».

Sul campionato: «Ora abbiamo il Torino. Il Milan negli ultimi 12 anni ha vinto solo una volta a Torino. Affronteremo una partita molto difficile».

Sul gol subito: «Sul gol era un momento della partita in cui non era facile. Abbiamo sbagliato alcune occasioni e guarda caso abbiamo preso gol».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.