Allegri a Mediaset: «Abbiamo sbagliato troppe occasioni e poi preso gol. Su Leao e Pulisic vi dico questo»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Lazio-Milan

Massimiliano Allegri, al termine Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Abbiamo sbagliato qualche palla in uscita, era una partita bloccata. Abbiamo preso questo gol su calcio d’angolo su cui potevamo difendere meglio. Potevamo essere più veloci a imbucare. L’importante è aver recuperato i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti e riprendere il cammino in campionato».

Su Leao: «Stasera ha avuto una bella occasione. Si è mosso bene, ha fatto una buona partita come tutti gli altri. Non dobbiamo deprimerci, abbiamo una stagione davanti e il nostro obiettivo è giocare la Champions League l’anno prossimo».

Allegri a Mediaset tra il rientro di Gimenez e la prossima contro il Torino

Sulla questione attaccante: «Gimenez deve rientrare. Leao e Pulisic hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno dei gol dei centrocampisti e in questi momenti della partita bisogna essere molto più attenti».

Sul campionato: «Ora abbiamo il Torino. Il Milan negli ultimi 12 anni ha vinto solo una volta a Torino. Affronteremo una partita molto difficile».

Sul gol subito: «Sul gol era un momento della partita in cui non era facile. Abbiamo sbagliato alcune occasioni e guarda caso abbiamo preso gol».