Pagelle Lazio Milan: De Winter sbaglia tutto, Maignan non basta
Pagelle Lazio Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia dell’Olimpico
TOP: Maignan
FLOP: De Winter
Maignan 6.5: Altre grandi parate anche se stavolta non bastano
Tomori 6: Il migliore della difesa rossonera
De Winter 5: Sempre in difficoltà, si perde Zaccagni sul gol
Pavlovic 5.5: Fatica a controllare Isaksen
Saelemaekers 5.5: Non il solito stantuffo sull’esterno – 58′ Nkunku 5: Non si vede praticamente mai
Ricci 5.5: Serve più personalità in mezzo al campo
Jashari 6.5: Inizia male, poi cresce e mostra colpi di gran qualità – 81′ Pulisic 6: Prova a fare qualcosa
Rabiot 6: La sua fisicità è fondamentale per l’equilibrio
Estupinan 5.5: Meglio nella ripresa ma non è sufficiente – 87′ Bartesaghi sv
Loftus-Cheek 5.5: Ha sulla testa due chance che non sfrutta – 81′ Modric 6: Forse doveva entrare prima
Leao 5: Troppo evanescente, serve più incisività