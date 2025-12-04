Connect with us

Pagelle Lazio Milan: De Winter sbaglia tutto, Maignan non basta

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Maignan

Pagelle Lazio Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo l’ottavo di finale di Coppa Italia dell’Olimpico

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara dell’Olimpico contro la Lazio valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia

TOP: Maignan

FLOP: De Winter

Maignan 6.5: Altre grandi parate anche se stavolta non bastano

Tomori 6: Il migliore della difesa rossonera

De Winter 5: Sempre in difficoltà, si perde Zaccagni sul gol

Pavlovic 5.5: Fatica a controllare Isaksen

Saelemaekers 5.5: Non il solito stantuffo sull’esterno – 58′ Nkunku 5: Non si vede praticamente mai

Ricci 5.5: Serve più personalità in mezzo al campo

Jashari 6.5: Inizia male, poi cresce e mostra colpi di gran qualità – 81′ Pulisic 6: Prova a fare qualcosa

Rabiot 6: La sua fisicità è fondamentale per l’equilibrio

Estupinan 5.5: Meglio nella ripresa ma non è sufficiente – 87′ Bartesaghi sv

Loftus-Cheek 5.5: Ha sulla testa due chance che non sfrutta – 81′ Modric 6: Forse doveva entrare prima

Leao 5: Troppo evanescente, serve più incisività

