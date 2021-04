Lazio-Milan, probabili formazioni: dubbi per Pioli. Oggi le valutazioni durante la sessione di allenamento delle 11:30, poi la decisione

Lazio-Milan, probabili formazioni secondo goal.com.: dubbi per Pioli. Oggi le valutazioni durante la sessione di allenamento delle 11:30, poi la decisione ma c’è ancora un weekend.

THEO ED IBRA IN FORSE- Donnarumma in porta e fin qui tutto normale, difesa a quattro per Pioli con Calabria (rientrato con il Sassuolo), poi Kjaer, Romagnoli (altra novità da valutare) e Dalot al momento al posto di Theo. In mediana Tonali l momento per Bennacer, kessie confermato. Attacco ancora con Leao al vertice, trequarti occupata da Calhanoglu con Saelemaekers a destra e Rebic a sinistra.

LAZIO (3-5-2)- Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Bennacer, Hernandez, Ibrahimovic, Maldini