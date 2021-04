Ibra, in dubbio per lunedì ma non è l’unico: attese le valutazioni di Pioli che arriveranno dalla sessione mattutina delle 11:30

Ibra, in dubbio per lunedì ma non è l’unico: attese le valutazioni di Pioli che arriveranno dalla sessione mattutina delle 11:30. Come riporta Gazzetta dello sport, occhi puntati questa mattina anche su Theo Hernandez, il quale condivide con Ibra un problema al polpaccio. Ottimismo nei confronti di Bennacer, il quale dovrebbe essere pronto per lunedì sera.

UN PO’ PIÙ NEL PROFONDO- Il Corriere della sera va un po’ più a fondo nella questione riguardante Ibrahimovic e l’attacco del Milan in generale. Entusiasmo post rinnovo a parte, c’è da fare i conti con un attacco che senza di lui non segna o comunque evidenzia tanti problemi che alla lunga potrebbero portare a conseguenze enormi, come ad esempio l’esclusione dalla prossima Champions. Il quotidiano dubita sulla presenza del centravanti svedese in quel di Roma, se così fosse sarebbe l’ennesima assenza e l’ennesima occasione per Leao.