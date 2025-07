Adli nessuna chance, nel Milan non c’è spazio: accadrà dalla giornata di oggi

Adli non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Il centrocampista algerino da oggi sarà aggregato a Milan Futuro

Il futuro di Yacine Adli, talentuoso centrocampista algerino, si tinge di incertezza. Nonostante la sua chiara volontà di impressionare Massimiliano Allegri, lo stratega toscano alla guida del Milan, le possibilità di un posto in rosa per Adli sembrano al momento scarse. Una situazione complessa, che vede il giovane numero 77 rossonero confrontarsi con una concorrenza agguerrita e profili già affermati all’interno della squadra.

Concorrenza Agiata a Centrocampo

Il reparto mediano del Diavolo è infatti presidiato da figure di spicco che, per caratteristiche, non si discostano molto da quelle dell’ex Bordeaux. Nomi come Luka Modric, l’eterno fuoriclasse croato celebre per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i ritmi, e Samuele Ricci, giovane ma già solido regista italiano, limitano di fatto gli spazi per Adli. Entrambi i calciatori offrono qualità simili in termini di impostazione e gestione del pallone, rendendo difficile per Adli ritagliarsi un ruolo significativo nelle gerarchie attuali.

Milan Futuro: Una Nuova Opportunità o un Segnale?

La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, che da oggi Adli si allenerà con Milan Futuro aggiunge un ulteriore tassello al quadro. Milan Futuro, progetto innovativo volto a sviluppare i talenti emergenti e a recuperare giocatori in cerca di minutaggio, potrebbe rappresentare un’opportunità per Adli di mantenere alta la forma fisica e dimostrare il suo valore. Tuttavia, non si può escludere che questa decisione sia anche un chiaro segnale da parte del club e di Allegri, indicando che il giocatore non rientra nei piani immediati della prima squadra.

Per Adli, dunque, la strada verso un posto da titolare nella formazione del Milan si preannuncia ardua. Sarà fondamentale per lui sfruttare ogni occasione, sia con Milan Futuro che in eventuali opportunità con la prima squadra, per convincere Allegri delle sue qualità e dimostrare di poter essere un elemento prezioso per il centrocampo del club meneghino. La sua perseveranza e la capacità di adattamento saranno messe a dura prova in questa delicata fase della sua carriera.