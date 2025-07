Mercato Milan, Tare sfida l’Inter! Trattativa ancora aperta e battaglia a suon di milioni

Mercato Milan, Igli Tare continua ad avere nel mirino Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma: sfida aperta con l’Inter

La prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo titola in taglio basso: “Operazione difesa: derby da Leoni tra Milan e Inter”. Un titolo che cattura perfettamente l’attenzione sul futuro di Giovanni Leoni, il promettente difensore diciottenne del Parma, diventato oggetto del desiderio delle due grandi di Milano, Milan e Inter. Il suo nome, infatti, è ormai ben saldo nelle agende dei direttori sportivi di mezza Europa, ma in particolare su quella del Milan da tempi non sospetti.

L’interesse dei rossoneri per il giovane talento è testimoniato dalla presenza di Massimiliano Allegri in diverse occasioni, tra marzo e maggio, sugli spalti di partite cruciali come Monza-Parma e Parma-Como. Nel mezzo di questi appuntamenti, Allegri ha persino visitato Collecchio, il centro sportivo del Parma, incontrando Federico Cherubini, l’amministratore delegato dei ducali. Quest’ultimo, di recente, ha inviato messaggi chiari e inequivocabili: Leoni non è sul mercato. Per far sì che questa posizione cambi, servirebbe un’offerta considerevole, stimata attorno ai quaranta milioni di euro. Una cifra che sottolinea il valore e il potenziale attribuiti al giovane difensore.

Il Milan, per raggiungere l’obiettivo, potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite tecniche interessanti. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Mattia Liberali o Lorenzo Colombo, entrambi giovani promettenti che potrebbero far gola al Parma. Tuttavia, prima di procedere con qualsiasi operazione in entrata, i rossoneri devono necessariamente fare spazio nel proprio reparto arretrato. Un ostacolo che si è palesato con il rifiuto di Malick Thiaw di trasferirsi al Crystal Palace, dopo aver già declinato l’offerta del Como. La situazione di Thiaw complica i piani del Milan, che dovrà trovare una soluzione per sfoltire la rosa e liberare risorse economiche.

Anche l’Inter si trova ad affrontare un ragionamento analogo. Prima di poter sferrare l’attacco decisivo per Leoni, i nerazzurri devono cedere un elemento nel proprio reparto difensivo. Il nome di Francesco Acerbi è quello più gettonato per un’eventuale partenza, che libererebbe spazio e fondi per l’assalto al giovane parmense. Il vantaggio su cui l’Inter può contare è la presenza in panchina di un tecnico con cui Leoni si è già trovato benissimo: Cristian Chivu, che lo ha lanciato come titolare in Emilia. Questa connessione diretta con l’allenatore potrebbe rappresentare un fattore determinante nella scelta del giocatore. Tuttavia, i colloqui preliminari avuti da Marotta e Ausilio durante la trattativa per l’attaccante Bonny hanno già fatto intendere ai dirigenti nerazzurri che l’operazione per Leoni si preannuncia estremamente dura.

In sintesi, la corsa a Giovanni Leoni si preannuncia come uno dei derby di mercato più accesi della prossima sessione. Con il calciomercato Milan che vanta un interesse di lunga data e l’Inter che punta sul legame con l’allenatore, il futuro del giovane talento del Parma è destinato a tenere banco nelle prossime settimane, con il Quotidiano Sportivo che per primo ha acceso i riflettori su questa intrigante sfida.