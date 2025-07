Leoni, pericolo per il Milan: l’Inter fa sul serio. Pronta una cifra per il difensore

Leoni conteso tra Milan e Inter, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta prepara un piano per il difensore classe 2006

L’attuale sessione di calciomercato si preannuncia infuocata per le big di Serie A, e in particolare per le milanesi. L’Inter sta intensificando le proprie mosse per assicurarsi Giovanni Leoni, promettente difensore centrale classe 2006 di proprietà del Parma. La strategia nerazzurra sembra delineata: finanziare l’operazione Leoni attraverso una cessione eccellente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe individuato in Yann Bisseck, giovane difensore tedesco (anche lui centrale), il sacrificato ideale per fare cassa. La valutazione per il cartellino di Bisseck si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che permetterebbe ai meneghini di sferrare l’assalto decisivo per Leoni, anticipando così la concorrenza agguerrita.

Giovanni Leoni è considerato uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico italiano nella sua fascia d’età. Cresciuto nelle giovanili del Parma, squadra ducale nota per la sua capacità di sfornare giovani promesse, Leoni si è distinto per la sua struttura fisica imponente, la sua visione di gioco e la capacità di impostare l’azione da dietro. Nonostante la giovanissima età, ha già avuto modo di farsi notare, attirando l’attenzione di diversi club importanti. La sua crescita è stata costante e le aspettative su di lui sono altissime, tanto da essere già nel giro delle nazionali giovanili azzurre.

La Sfida ai Rossoneri

L’interesse dell’Inter per Leoni non è una novità, ma la mossa di anticipare il Milan, eterna rivale cittadina, è un chiaro segnale delle ambizioni nerazzurre. Il Diavolo, anch’esso attento ai giovani talenti italiani, aveva messo gli occhi sul difensore del Parma da tempo. I rossoneri, sotto la guida del loro staff tecnico, stanno cercando di costruire una squadra solida e proiettata al futuro, e Leoni si inserirebbe perfettamente in questo progetto. La sfida tra le due squadre di Milano non si gioca più solo sul campo, ma anche sul mercato, dove ogni operazione può fare la differenza.

Il mercato è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma la volontà dell’Inter di accelerare per Giovanni Leoni è un dato di fatto. Sarà interessante vedere se la mossa di cedere Bisseck si concretizzerà e se i nerazzurri riusciranno a strappare il giovane difensore al Parma e, soprattutto, ai cugini del Milan. La posta in gioco è alta: assicurarsi un potenziale pilastro della difesa per il futuro.