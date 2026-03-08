Lazio Milan, i biancocelesti perdono Provedel! Contro i rossoneri toccherà a Motta

Lazio Milan, i biancocelesti perdono Provedel! Il portiere costretto all’intervento a causa dell’infortunio alla spalla. Contro i rossoneri toccherà a Motta

La Lazio affronta un’importante difficoltà in vista del finale di stagione a causa dell’infortunio di Ivan Provedel. Il portiere titolare dei biancocelesti dovrà sottoporsi a un intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla a causa di un trauma subito in campo che non si è mai completamente risolto.

Dopo un periodo di dolore persistente, una risonanza magnetica ha evidenziato una lesione al legamento gleno-omerale e un danneggiamento del cercine glenoideo, costringendo il portiere a operarsi. La Lazio ha confermato che la stagione di Provedel è ormai conclusa e il suo ritorno in campo prima della fine del campionato appare altamente improbabile.

Con Provedel fuori gioco, il giovane Edoardo Motta (classe 2005) si troverà a difendere i pali della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Motta è stato chiamato a rimpiazzare il portiere titolare e si prepara a un debutto importante per il club.

Il portiere è arrivato a gennaio dal Reggiana in Serie B, dopo una stagione promettente, e subito è stato scelto dal tecnico Maurizio Sarri per un futuro nel club. Motta, che ha 21 anni e una statura imponente di 1,94 m, è stato acquistato per un milione di euro ed è considerato un prospetto importante.

Il giovane portiere avrà subito una grande occasione: la sua prova più decisiva arriverà il 22 aprile, quando la Lazio affronterà l’Atalanta nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. La partita, che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del club, metterà Motta di fronte a una delle sfide più importanti della sua carriera finora. Con le aspettative alte, il giovane portiere dovrà dimostrarsi all’altezza della situazione e guidare la Lazio in questo delicato momento della stagione.

