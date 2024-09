Lazio Milan, Furlani SERENO: «Momento DELICATO ma la ricetta per uscirne è ASSOLUTAMENTE questa». Le parole

Furlani in conferenza stampa ha fatto il punto sul momento del Milan dopo il pareggio con la Lazio per 2-2. Queste le parole del dirigente riguardo ai 2 punti in 3 partite in campionato conquistati dalla squadra di Fonseca e alle critiche.

MOMENTO DEL MILAN –«Non è un momento piacevole, ma ne usciremo stando uniti e lavorando».

