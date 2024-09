Conferenza stampa Furlani: «Volevamo INIZIARE MEGLIO, Zlatan aveva un impegno concordato, SU THEO E LEAO…». Le parole del dirigente

Le parole in conferenza stampa di Furlani, dirigente del Milan.

ABRAHAM – «Quello che accomuna Tammy agli altri giocatori che sono arrivati al Milan è che tutti sono voluti venire con forza e li ringraziamo».

GLI ATTACCANTI – «Noi abbiamo 3 competizioni, 4 con la Supercoppa, e quindi per noi ha senso avere tre attaccanti Jovic incluso».

INIZIO DI STAGIONE – «Avremmo preferito fare 9 punti nelle prime tre partite ma non c’è nessun motivo di panico. Eviterei di parlare di partite importantissime, siamo soddisfatti e siamo a suo supporto come tutta la squadra. Non è un momento piacevole ma ne usciremo stando uniti e lavorando».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan aveva un impegno concordato già prima del suo ritorno al Milan. Annunciarlo prima? Non dobbiamo comunicare tutti gli spostamenti della dirigenza rossonera».

THEO HERNANDEZ E LEAO – «Siamo rimasti sorpresi dall’eccessive mediaticità del cooling break, per noi è un non evento, che ci vogliate credere o meno è così».

IL MERCATO –«Io dico spesso che nel calcio ci si focalizza sul prezzo e non sul valore. Noi pensiamo di aver preso giocatori forti che contribuiranno ai successi del Milan. Il prezzo è irrilevante».

MOMENTO DEL MILAN –«Non è un momento piacevole ma ne usciremo stando uniti e lavorando».