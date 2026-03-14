Lazio Milan, parola a Fabiani: «Sarri?  rapporti belli sono anche quelli conflittuali. Crediamo nel progetto iniziato con lui»

Lazio Milan, Fabiani parla così ai microfoni di Sky Sport: le sue parole sul progetto biancoceleste e il futuro di Sarri

In un momento cruciale della stagione, la Lazio sceglie la via della stabilità e della fiducia totale nel proprio allenatore. Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha voluto fare chiarezza sul futuro della panchina biancoceleste, allontanando le nubi nate dopo le recenti fluttuazioni di risultati. Il messaggio della società è inequivocabile: il progetto tecnico è legato a doppio filo a Maurizio Sarri, senza alcuna intenzione di cambiare rotta nel breve periodo.

Lazio Milan, fiducia totale nel Sarrismo

Le parole di Fabiani sono servite a blindare la posizione del tecnico, rivelando anche dettagli contrattuali significativi che dimostrano la solidità del legame: «Con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione. E abbiamo addirittura tolto quell’opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri». Il DS ha ribadito la volontà di proseguire lungo la strada tracciata negli ultimi anni, sottolineando come «questo nuovo percorso l’abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui», chiudendo di fatto ogni porta a possibili scenari di avvicendamento.

Lazio Milan, critiche costruttive e rapporti vivi

Nonostante le tensioni che a volte emergono nel quotidiano, Fabiani vede nel confronto acceso un segnale di vitalità per tutto l’ambiente laziale. «I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto», ha spiegato il dirigente, interpretando le diversità di vedute come uno stimolo per la crescita del gruppo. «Prendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.